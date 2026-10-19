Врач опроверг миф о безвредности вейпов

Врач объяснил, что отсутствие смол и продуктов горения не делает вейпы безопасными. Угрозу представляют вещества, которые образуются при нагревании жидкости.

«Многие считают, что раз вейп не выделяет смол и продуктов горения, то он безвреден. Это самое популярное и самое опасное заблуждение. Устройство генерирует не водяной пар, а аэрозоль со сложным химическим составом. Главный ингредиент жидкостей для устройств — пропиленгликоль — при нагревании разлагается с образованием токсичных веществ. Исследователи обнаружили, что при нагревании вещества образуются метилглиоксаль и ацетальдегид, которые повреждают клетки дыхательных путей», — предупредил Тен.

По словам врача, метилглиоксаль даже в незначительных количествах способен повреждать митохондрии и ослаблять структуру клеток. Аэрозоль вейпов также содержит формальдегид, нитрозамины, летучие органические вещества, тяжелые металлы и другие токсичные компоненты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.