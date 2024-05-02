Врач онкодиспансера Подмосковья рассказала о подготовке к химиотерапии

Каждый аспект в лечении рака вызывает у пациентов множество вопросов и тревог, но особенно — химиотерапия. Заведующая отделения противоопухолевой лекарственной терапии № 12 (химиотерапевтического) Московского областного онкологического диспансера Жанна Дроздова рассказала о всех этапах подготовки к данной процедуре, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Долго ли она продлится? Как изменится образ жизни? Что можно и нужно в это время делать, а что категорически запрещается. Врач рекомендует на приеме у химиотерапевта обязательно конспектировать то, что он будет говорить.

«Слушайте, записывайте, задавайте вопросы — нужно уяснить суть лечения, ведь оно будет долгосрочным. Обязательно спросите врача, сколько будет длиться лечение в вашем случае, какой будет периодичность визитов, какие побочные эффекты возможны и каков алгоритм действий при их появлении. Какие именно лекарства или их сочетания необходимы пациенту, врач определяет индивидуально, в зависимости от вида опухоли, ее локализации, степени распространения и общего состояния здоровья. Практически всегда химиотерапия проводится курсами — циклами, предполагая перерыв для восстановления нормальных тканей и функций организма», — рассказала Дроздова.

Чтобы повысить эффективность лечения и минимизировать побочные эффекты, следует, по возможности, решить проблему сопутствующих патологий; отказаться от вредных привычек, наладить питьевой режим, сбалансировать питание; психологически настроиться на успешное прохождение курса, соблюдение всех врачебных предписаний и графика лечения.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.