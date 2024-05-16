Макрон отправил военный контингент на заморские территории

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Франция ввела войска в Новую Каледонию для защиты своих территорий из-за беспорядков местных жителей, пишет «Известия» .

«Солдаты вооруженных сил задействованы для обеспечения безопасности портов и аэропорта Новой Каледонии», — заявил премьер-министр республики Габриэль Атталь, его слова передает телеканал BFMTV.

Беспорядки на островных заморских территориях Франции начались после принятого законопроекта, согласно которому был понижен электоральный ценз оседлости до 10 лет, уточняет издание.

Во время стихийных манифестаций погибли трое коренных жителей, ранены местные силовики.

В связи с инцидентами 15 мая в Новой Каледонии Париж ввел режим чрезвычайного положения.