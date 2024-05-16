Французский генерал увидел проблемы ВСУ на южном фронте
Во Франции обеспокоены ситуацией ВСУ под Харьковом
Украина испытывает трудности в боевых действиях под Харьковом и перебрасывает туда подразделения из Донбасса, заявил отставной генерал французской армии Николя Ришу. Его слова приводит RT.
По мнению военного эксперта, которое он высказал в в интервью телеканалу LCI, ВСУ убирает подразделения от Авдеевки и Артемовска на защиту Харькова.
«Это ослабляет южный фронт», — указал генерал.
Россия успешно выманивает киевские войска на другой фронт и уничтожит их, указано в публикации.
Ранее сообщалось о том, что военное руководство Украины перебросило на позиции в Волчанск из Часового Яра элитных штурмовиков из бригады Национальной полиции «Лють».