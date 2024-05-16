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Во Франции обеспокоены ситуацией ВСУ под Харьковом

Украина испытывает трудности в боевых действиях под Харьковом и перебрасывает туда подразделения из Донбасса, заявил отставной генерал французской армии Николя Ришу. Его слова приводит RT .

По мнению военного эксперта, которое он высказал в в интервью телеканалу LCI, ВСУ убирает подразделения от Авдеевки и Артемовска на защиту Харькова.

«Это ослабляет южный фронт», — указал генерал.

Россия успешно выманивает киевские войска на другой фронт и уничтожит их, указано в публикации.

Ранее сообщалось о том, что военное руководство Украины перебросило на позиции в Волчанск из Часового Яра элитных штурмовиков из бригады Национальной полиции «Лють».