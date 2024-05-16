В России разыскивают прибалтийских чиновников

МИД России объявил в розыск чиновников из Прибалтики и Польши

МИД России возбудил уголовные дела и объявил в розыск чиновников из Прибалтики и Польши из-за сноса советских памятников, пишет ТАСС .

В статье указано, что российские правоохранители ищут экс-главу полиции Эстонии Эльмару Вахера, бывшего главу эстонского МИД Урмаса Рейнсала.

Также в базе данных МВД РФ появились главы муниципалитетов и депутаты прибалтийских государств и Польши.

Они разыскиваются в рамках уголовных дел по статье об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, указано в публикации агентства.