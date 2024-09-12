Врач-офтальмолог рассказал, как определить синдром «сухого» глаза

Врач Гозиев: синдром «сухого» глаза может привести к изменениям в роговице

Человек может самостоятельно определить у себя синдром «сухого» глаза. Легкая степень выявляется, если у пациента есть ощущение, что в глаз что-то попало, он чувствует сухость, которая возникает под воздействием различных негативных факторов, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

Он отметил, что при средней степени симптомы нарастают: глаза краснеют, зудят, есть ощущение жжения и светобоязнь, возможно увеличение слезотечения, чтобы восполнить сухость.

«Для тяжелой степени характерны уже изменения в роговице, воспаления и другие осложнения, например, блефарит, конъюнктивит, микроэрозии роговицы», — заявил Гозиев.

По его словам, причины возникновения такого синдрома могут быть разными: например, ветер и загрязненный воздух, сигаретный дым и даже кондиционер, которым часто пользуются в жару. При появлении таких симптомов рекомендуется обратиться к врачу: доктор установит диагноз и назначит соответствующее лечение.