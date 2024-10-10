Врач-офтальмолог перечислила типичные ошибки людей с плохим зрением

Люди с плохим зрением часто совершают типичные ошибки, приводящие к развитию или прогрессированию миопии близорукости, сообщила РИАМО врач-офтальмолог, врач-микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиника», к. м. н. Светлана Миргородская.

Она подчеркнула, что гражданам с плохим зрением не следует держать телефон, книгу или планшет слишком близко. Правильное расстояние составляет 30-40 см. Об этом большинству известно с детства, но не многие так делают.

«Длительно получают нагрузку для зрения вблизи, например, за компьютером, или чтением, не делая перерывов.

При длительной работе вблизи глазные мышцы напрягаются, укорачиваются, давя на глазное яблоко, удлиняя передне-заднюю ось глаза. А при длительном воздействии глаз приобретает миопическую форму», — сказала врач.

По ее словам, после 40-60 минут интенсивной зрительной работы вблизи нужен перерыв в 5-10 минут, чтобы посмотреть вдаль. При этом вдаль — это не в другой гаджет, а в окно или в конец офиса.

Еще россияне с плохим зрением часто сутулятся. Напряжение мышц шеи провоцирует нестабильность шейного отдела позвоночника, а это может приводить к нарушению кровотока в позвоночных артериях, которые отдают сосудистые «веточки» в глаза. Таким образом, страдает кровоснабжение глаз.

Офтальмолог отметила, что неполная или неправильная коррекция при неподходящих очках может приводить к напряжению зрительной системы человека и ухудшать ее состояние. А в процессе прищуривания напрягается не только круговая мышца век, но и глазодвигательные мышцы. Они спазмируются, укорачиваются, давят на глазное яблоко и могут формировать миопический глаз.

Также микрохирург напомнила, что не стоит носить солнцезащитные очки без прямой необходимости. Недостаточная освещенность сетчатки глаза может стать причиной нарушения рефракции и амблиопии, то есть устойчивого снижения остроты зрения.

Кроме того, лучше чаще моргать при длительной работе со светящимися экранами мониторов, планшетов и телефонов. Возникает ощущение сухости и напряжения в глазах, что приводит к развитию «компьютерного зрительного синдрома», ухудшению зрения и проявлениям синдрома сухого глаза.

«При снижении зрения обратитесь к специалисту, это сохранит и поддержит ваше зрение», — заключила Миргородская.

Каждый второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения. В 2024 году праздник приходится на 10 октября. В этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) делает акцент на сохранение здоровья глаз.