Врач-офтальмолог ответила, безопасно ли носить контактные линзы

Очки и контактные линзы представляют собой эффективное средство коррекции аметропий, таких как близорукость, дальнозоркость и астигматизм, сообщила РИАМО врач-офтальмолог, врач-микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиника», к. м. н. Светлана Миргородская.

«Очки удобны, если вы офисный работник и много проводите времени за компьютером. Их всегда с легкостью можно снять, если глаза устали, сделать гимнастику и переключиться, посмотреть вдаль, дать глазам отдохнуть», — сказала Миргородская.

Она подчеркнула, что в стеклах для очков можно использовать фильтр blue-blocker, который нейтрализует вредное излучение синего спектра, исходящее от мониторов и других светящихся экранов.

По словам офтальмолога, очки могут быть полезны при незначительных нарушениях зрения, поскольку в таких случаях они обычно требуются лишь в определенных ситуациях, например, при вождении автомобиля, посещении театра или кино.

Еще очки могут предоставить некоторое преимущество людям старше 40 лет, когда к возрастной дальнозоркости присоединяется привычная близорукость и возникают трудности с фокусировкой на близких объектах. В таких случаях очки бифокального или прогрессивного дизайна могут стать решением этой проблемы.

При этом к минусам использования очков можно отнести активный образ жизни и погодные условия. В очках не всегда удобно заниматься спортом. Кроме того, при переходе из помещения на улицу и обратно очки могут запотевать, даже если на них есть специальное покрытие anti-fog.

Польза линз

«Контактные линзы удобны людям с активным образом жизни, спортсменам, а также людям, которые принципиально не хотят носить очки, потому что они не вписываются в восприятие себя, не подходят к их стилю или неудобны при ношении из-за анатомических особенностей», — отметила микрохирург.

Еще контактные линзы удобны молодым родителям, потому что маленькие дети любят схватиться за очки родителей и стянуть их на пол.

Врач напомнила, что линзы безопасны для ношения, если человек соблюдает гигиену и правила ношения линз. К недостаткам линз относится усиление проявлений синдрома сухого глаза и невозможности их подбора у пациентов с анатомически плоской роговицей и др.

«Не забывайте, что правильный подбор очков или контактных линз должен осуществлять специалист, не занимайтесь самоподбором, это чревато последствиями. Поэтому собираясь улучшить свое зрение — обязательно обратитесь к врачу», — заключила Миргородская.

В четверг отмечается Всемирный день зрения. В этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) делает акцент на сохранение здоровья глаз.