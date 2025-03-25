Врач-офтальмолог назвал причины развития глаукомы

Глаукома — одно из самых распространенных заболеваний глаз, наиболее характерное для людей в возрасте больше 40 лет, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Игорь Маляцинский.

«Оно возникает из-за повышения внутриглазного давления, которое провоцирует атрофию зрительного нерва и может привести к полной потере зрения. Однако, чтобы понять причины развития глаукомы, важно разобраться в особенностях строения глаза и факторов, способствующих изменению давления внутри него», — сказал врач.

Он подчеркнул, что глаз состоит из нескольких структур, которые отвечают за восприятие и обработку света. Внутри глаза циркулирует жидкость, которая поддерживает определенный уровень давления — внутриглазное. Повышение давления может происходить по разным причинам, нарушая отток жидкости из глаза.

По словам специалиста, генетическая предрасположенность — одна из главных причин глаукомы. Если у родственников было это заболевание, риск его развития значительно возрастает. Наследственность может повлиять на строение глаза, особенно на угол между радужной оболочкой и роговицей, что затрудняет отток жидкости.

К развитию глаукомы могут привести возрастные изменения. Многие люди после 40 лет сталкиваются с проблемой нормализации внутриглазного давления из-за ухудшения оттока внутриглазной жидкости и сужения угла между радужкой и роговицей. В результате давление повышается, что может привести к повреждению зрительного нерва.

«Помимо возрастных и генетических, развитию глаукомы способствуют и другие факторы, такие как травмы глаза, хронические заболевания, гипертония и нарушения обмена веществ. Они могут ухудшить кровообращение внутри глаза и повлиять на нормальное функционирование глазных структур», — отметил офтальмолог.

Глаукома долгое время может протекать бессимптомно. Люди обычно не замечают боли или изменений в зрении до тех пор, пока болезнь не переходит в более серьезную стадию. После 40 лет регулярные осмотры у офтальмолога — это важная профилактическая мера, позволяющая обнаружить патологию и избежать необратимой потери зрения, заключил Маляцинский.