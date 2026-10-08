Врач-офтальмолог Багиров объяснил, почему очки не портят зрение

Офтальмолог-хирург, главный врач Московской Офтальмологической Клиники Азер Багиров опроверг миф о зависимости от очков: человек лишь привыкает к четкому изображению, сообщает Life.ru .

По словам Багирова, у детей и подростков зрение часто ухудшается из-за прогрессирования близорукости: глазное яблоко растет, и степень нарушения увеличивается. У взрослых хрусталик с возрастом теряет эластичность — развивается пресбиопия, при которой труднее видеть вблизи. Очки компенсируют эти изменения, а не вызывают их.

«Очки не ухудшают зрение и не ослабляют глаза. Если зрение меняется со временем, причина в естественных процессах или прогрессировании заболевания, а не в ношении очков. Отказ от очков при необходимости приводит к перенапряжению глаз, головным болям и может ускорить прогрессирование проблемы. Регулярная проверка зрения у офтальмолога позволит вовремя скорректировать и сохранить зрение», — заключил Багиров.

Помимо очков и контактных линз, для коррекции используют лазерные методы: ReLEx SMILE, FEMTO LASIK и фоторефракционную кератэктомию (ФРК). Они меняют форму роговицы, чтобы свет правильно фокусировался на сетчатке.

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