Врач объяснила, зачем надо проходить диспансеризацию

Диспансеризация проводится для того, чтобы вовремя выявить заболевание, сообщила РИАМО врач-инфекционист Королевской городской больницы Роза Сивякова.

По словам врача, многие обращаются к врачу, когда уже появляются симптомы той или иной болезни, и тогда лечить уже сложнее. Не секрет, что вовремя выявленное заболевание легче поддается лечению.

«Поэтому важно регулярно делать своего рода техосмотр своего организма, чтобы понимать, на что обратить внимание. А выявить своевременно можно болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хронические болезни легких, выявить злокачественные новообразований на ранней стадии. Именно эти болезни являются ведущими причинами смерти во всем мире и в России», - объяснила Роза Сивякова.

Проходить диспансеризацию регулярно важно еще и потому, что современный ритм жизни, постоянные стрессы, избыточное питание, сидячий образ жизни буквально порождают болезни.

«Отмечу, что даже если болезни нет, врачи смогут выявить факторы риска развития заболевания и объяснит, что предпринять для того, чтобы предотвратить развитие болезни», - добавила врач.

Независимо от пола, всем людям в возрасте 18-39 лет диспансеризацию нужно проходить раз в 3 года, а с 40 лет - ежегодно.

«После перенесенного заболевания необходимо также проходить углубленную диспансеризацию. Делать это лучше спустя два месяца после выздоровления», - заключила эксперт.