Врач объяснила появление чувствительности зубов во время новогоднего застолья

Новогодние праздники у многих ассоциируются с шумными застольями, изобилием блюд на столе и бесконечными встречами с друзьями. Обычные диетические привычки временно отходят на второй план, и, как итог, чувствительность зубов может стать неожиданной неприятностью в новогодние праздники. Об этом РИАМО сообщила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

«Причиной данного состояния может стать еда и напитки, которыми изобилует среднестатистическое меню. Среди распространенных ингредиентов самых распространенных салатов, блюд и закусок мы можем встретить ананасы, соленья, яблоки и апельсины. Частыми гостями праздничных застолий являются лимоны, газированные напитки, и, конечно, алкоголь. Все эти продукты обладают агрессивным действием на эмаль зубов», — сказала Радько.

Дело в том, что зубы находятся в постоянном контакте со слюной, ph которой — около 6,7-7,4. Водородный показатель, ph, указывает на уровень кислотности, щелочности того или иного продукта, или жидкости, и, соответственно этому показателю, слюна близка к нейтральному уровню.

«В то же время ананасы, апельсины и лимоны имеют повышенный показатель кислотности. Попадая в полость рта, они влияют на кислотность слюны, что способствует повреждению гидроксиапатитов и появлению эрозий поверхностного слоя эмали. Далее возникает чувствительность зубов от химических и температурных раздражителей», — объяснила врач.

Алкоголь также обладает повышенным эрозивным эффектом на эмаль зубов. Согласно современным исследованиям, в которых сравнивались негативные воздействия алкоголя (красного и белого вина, пива), наибольшим повреждающим эффектом для эмали обладает белое вино. В свою очередь, красное вино не только может провоцировать повышение чувствительности эмали, но и влиять на цвет реставраций, выполненных из композитного материала.