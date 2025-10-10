Врач объяснила, почему суставы «ломит» перед дождем

Причина боли в суставах перед дождем — в перепадах давления и влажности, которые вызывают отек и раздражение нервных окончаний, а также спазм сосудов вокруг суставов, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«В некоторых случаях метеочувствительность действительно может проявляться суставной болью или дискомфортом в суставах. При снижении атмосферного давления, которое обычно предшествует дождю или снегопаду, в тканях сустава происходит компенсаторное увеличение давления внутрисуставной жидкости. У здорового человека этот процесс проходит незаметно, так как в его суставах эластичные хрящи и достаточное количество синовиальной жидкости, которая амортизирует изменения при перепадах давления», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что при артрите или артрозе суставы становятся более чувствительными к метеоусловиям. При наличии воспаления или дегенеративных изменений возникает отечность, которая раздражает нервные окончания и вызывает характерную ломоту.

«Кроме того, при похолодании происходит рефлекторный спазм сосудов вокруг сустава, ухудшается кровоснабжение и усиливается болевой синдром. Особенно остро на смену погоды реагируют люди с ревматоидным артритом. Также заметна эта связь у пациентов с металлоконструкциями в костях после переломов. Металл обладает иной теплопроводностью, чем костная ткань, и создает микротоки при температурных колебаниях», — рассказала врач.

Демьяновская отметила, что влажность воздуха — второй значимый фактор. Высокая влажность, характерная для циклона, может приводить к набуханию периартикулярных тканей, что создает дополнительное давление на поврежденные суставы.

Психосоматика

«Однако важно отличать истинную суставную метеопатию от психосоматических реакций — некоторые люди подсознательно ожидают ухудшения состояния при смене погоды, что может усиливать восприятие боли. Для уменьшения метеозависимости полезно поддерживать стабильную температуру тела, носить термобелье в холодную погоду и практиковать щадящую гимнастику для улучшения микроциркуляции. А если боль становится нестерпимой, это веский повод пройти обследование у ревматолога», — заключила специалист.

12 октября будет отмечаться Всемирный день борьбы с артритом. Артрит — это воспалительное заболевание суставов. Если его не лечить, то возникают боли, движение ограничивается, среди серьезных последствий — инвалидность и утрата трудоспособности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.