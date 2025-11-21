Врач объяснила, почему симптоматическое лечение аллергии не решает проблему

По данным Государственного научного центра Института иммунологии ФМБА России, от сезонной аллергии страдают от 17 до 35% жителей страны, и эта доля продолжает расти. На мировом уровне аллергия уже рассматривается как эпидемия XXI века: прогнозируется, что к середине столетия с ней будет сталкиваться половина населения планеты. Последние наблюдения подтверждают: в России тенденция сохраняется. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

АСИТ-терапия

«Готовь сани летом, а к аллерген-специфической иммунотерапии иммунотерапию (АСИТ) с ноября, поскольку зима позволяет подготовиться к новому сезону цветения заранее. Потому, что самый действенный способ лечения аллергии на данный момент — это АСИТ-терапия. Увы, чаще всего пациенты обращаются к врачу в разгар сезона аллергии, когда симптомы выражены особенно сильно. В таких случаях лечение сводится к симптоматической терапии: назначаются антигистаминные препараты и гормональные спреи. Они помогают временно облегчить состояние, но не воздействуют на причину. Ежегодно на такие препараты уходит сумма, сопоставимая со стоимостью полноценной диагностики современными методами. При этом с каждым сезоном лечение становится все более интенсивным и дорогим, поскольку симптомы склонны усиливаться», — сказала врач.

Важность правильной диагностики

Некоторые пациенты стараются сэкономить на аллергодиагностике, сдавая отдельные панели аллергенов поочередно. Но на практике это обходится дороже и не всегда дает результат. Наиболее эффективная стратегия — обратиться к аллергологу заблаговременно, лучше в конце осени или начале зимы, за несколько месяцев до начала цветения. Это позволяет провести диагностику и начать аллерген-специфическую иммунотерапию — метод, который воздействует не на симптомы, а на саму причину болезни, значительно ослабляя или полностью устраняя проявления аллергии.

«Современный выбор препарата для АСИТ-терапии проводится с помощью молекулярной аллергодиагностики. Она определяет сенсибилизацию к конкретным белкам из разных групп аллергенов. Исследование проводится по анализу крови на специфические иммуноглобулины класса E (IgE). „Золотым стандартом“ является аллергочип, который позволяет за несколько дней и из небольшого объема крови определить чувствительность более чем к 300 аллергенам. Чем больше в аллергочипе аллергенов — тем точнее прогноз рисков и перекрестных реакций у конкретного пациента», — объяснила Сережина.

Аллергия может усугубляться

Стоимость такой диагностики сопоставима с расходами на сезонное симптоматическое лечение. Антигистаминные и гормональные препараты закупаются в огромных количествах каждый сезон. Дженерики обходятся дешевле оригинальных средств, но их эффективность и переносимость могут быть ниже ожидаемой. Симптомы аллергии стираются, но ее причины не просто остаются, а могут усугубляться и расширять спектр сенсибилизации к новым аллергенам.

«Аллергия — хроническое состояние реагирования иммунной системы на чужеродные объекты, которое имеет тенденцию усиливаться с годами. Уже после первого сезона стоит обратиться к врачу, пройти полноценную диагностику, сопоставимую с аллергопаспортом по которому могут выявиться не только известные аллергены, но и те, о которых вы могли даже не подозревать», — обозначила врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.