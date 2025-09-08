В Сети порой распространяется мнение, что физиотерапия с использованием в том числе токов и магнитных полей — это бессмысленная трата времени, которая не несет никакой пользы для организма. На самом деле это не так. Врач-физиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Мурашкина в разговоре с РИАМО рассказала, почему физиолечение является не тратой времени, а мощным инструментом, который укрепляет организм и иммунитет человека.

По словам Мурашкиной, физиотерапия — это лечение силами природы: током, магнитным полем, ультразвуком, лазером, водой и даже холодом. Это тонкая настройка организма, которая запускает естественные процессы восстановления, заложенные в человека природой.

На самом деле, физиотерапия помогает быстрее восстановиться тем, кто пережил травму или операцию. При переломах, растяжении, операциях на суставах физиотерапия ускоряет заживление, снимает отек и боль, возвращает подвижность.

Кому подойдет физиолечение

Также физиолечение подойдет тем, кто страдает от хронических болезней, таких как артроз, остеохондроз, гипертония, бронхиальная астма, псориаз. Оно помогает продлить «светлый» промежуток без обострений и снизить дозу лекарств.

Людям с болевыми синдромами также назначают физиотерапию. Постоянные боли в спине, мигрени, мышечные спазмы. Такое лечение необходимо пациентам, которые перенесли инсульт или инфаркт. Восстановление движения, речи и чувствительности — прямая задача физиотерапии.

Всем, кто живет в стрессе и с синдромом хронической усталости. Расслабляющие методики помогают нервной системе перезагрузиться.

«Если у вас есть проблема с опорно-двигательным аппаратом, нервной системой, дыханием или кровообращением — физиотерапия, скорее всего, ваш вариант», — отметила Мурашкина.

Кому физиотерапия точно не подойдет

Физиотерапия не всесильна и может быть опасна. Это не просто «полезная процедура», а серьезное медицинское вмешательство. Категорически не стоит ей увлекаться таким лечением, если есть онкология. Любые физиопроцедуры могут стимулировать рост опухоли. Острое воспаление с температурой также является противопоказанием к лечению. Гнойная ангина, обострение панкреатита — сначала нужно снять острое состояние лекарствами, и только потом подключать физиотерапию. Серьезные проблемы с сердцем, кровотечения или склонность к ним, а также кожные заболевания в зоне воздействия — прямое противопоказание к физиолечению.

«Физиотерапия лечит в основном хронические болезни вне обострения и последствия острых состояний. Лечить острое воспаление током — все равно что тушить пожар бензином», — рассказала физиотерапевт.

О мифах

Мурашкина пояснила, что все, кто думают, что физиотерапия — это просто прогревание, глубоко ошибаются. Лазер и ультразвук не греют тело, а воздействуют на клетки на биохимическом уровне. При этом пациент не должен самостоятельно выбирать процедуру по рекомендации знакомых. Только квалифицированный специалист может точно подобрать необходимое лечение, которое поможет, а не навредит человеку.

Также Мурашкина рекомендовала делать по одной процедуре в день, а не все, что назначил врач, в одно время. Так организм сможет адаптироваться.

«Домашние приборы — для профилактики и легких проблем. Серьезное заболевание требует мощного профессионального оборудования и точной диагностики. Самолечение может привести к срыву компенсации и прогрессированию болезни. Физиотерапия — это не второстепенное, а часто ключевое звено в лечении. Но ее эффективность и безопасность на 100% зависят от точного диагноза и грамотного назначения врача-физиотерапевта», — отметила специалист.

Физиотерапевт отметила, что пациенты должны максимально подробно рассказывать врачам свои симптомы, чтобы те могли подобрать самое правильное лечение.