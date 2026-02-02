Врач объяснила, откуда берется ощущение кома в горле зимой

Лор Кутузова: ком в горле — это не болезнь, а симптом

Ощущение сдавленности или «застрявшего» кома в горле зимой часто принимают за начало ОРВИ, однако в ряде случаев этот симптом не имеет никакого отношения к инфекции, сообщила РИАМО оториноларинголог клиники Soft Medical Center Анна Кутузова.

«Зимой часто пациенты приходят с жалобами на сдавленность в горле, ощущение чего-то застрявшего. Но при этом у них нет насморка и температуры. Они убеждены, что под такой симптоматикой маскируется ОРВИ, но могут быть и другие причины», — отметила Кутузова.

Она пояснила, что ком в горле — это не болезнь, а симптом. Он встречается у 4-6% людей.

«Состояние обостряется в холодный сезон из-за сухого воздуха в помещениях, переохлаждения и других факторов. Люди думают, что простудились и все пройдет после выздоровления. Но если ком держится неделями, без лихорадки и сильного кашля, стоит копнуть глубже», — сказала врач.

Кутузова пояснила, что одна из частых причин — проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Кислота из желудка забрасывается в пищевод, раздражает горло, вызывая ощущение сдавливания.

«Зимой это усиливается, так как в рационе увеличивается количество жирной и острой пищи (в том числе из-за праздников), люди чаще пьют горячие напитки и проводят много времени лежа под одеялом. Все это идеальные условия для развития рефлюкса», — рассказала специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.