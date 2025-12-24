Врач объяснила, когда начинать беспокоиться, если ребенок часто болеет

Когда ребенок часто болеет, это вызывает у родителей особое беспокойство. О том, какая частота ОРВИ считается нормальной и в каких случаях стоит насторожиться, сообщила РИАМО педиатр «СМ-Клиника» для детей Дарья Нелюбина.

По словам специалиста, существует понятие «часто болеющие дети» (ЧБД): те дети, которые обладают повышенной восприимчивостью к респираторным инфекциям. При этом врач обратила внимание, что ЧБД — это не диагноз, а группа наблюдения.

Нелюбина рассказала, что в норме дети до шести лет могут болеть 6–8 раз в год, а посещающие детский сад — до 10–12 раз. Симптомы могут сохраняться до двух недель, из-за чего родителям кажется, что болезнь не заканчивается.

Такую частоту ОРВИ врач связывает с тем, что иммунная система детей до посещения детских учреждений не сталкивалась с большинством инфекций и им требуется время, чтобы адаптироваться к новому количеству вирусов и бактерий. По мере взросления и адаптации иммунитета частота инфекционных заболеваний, как правило, сокращается.

«Однако есть признаки, которые требуют особого внимания. Если ребенок болеет чаще нормы и при этом наблюдаются „красные флаги“, следует насторожиться. Каждый эпизод ОРВИ должен завершаться выздоровлением. Если же инфекции регулярно переходят в гнойные отиты, гаймориты, пневмонии — это повод для обследования. Другой тревожный сигнал — болезни круглый год, даже вне сезона и без посещения детского сада», — отметила педиатр.

Часто болеющим детям при каждом заболевании нужно своевременно показываться педиатру, чтобы не пропустить осложнения. Также необходимо проверить возможные хронические очаги инфекции: тонзиллит, аденоидит, кариес. При необходимости ребенка направляют к иммунологу и другим специалистам.

«А родителям следует создавать условия для быстрого выздоровления: поддерживать температуру около 20-22 градусов, влажность — около 40-60%, регулярно проветривать помещение, увлажнять слизистую носа и давать достаточно питья. Хотя кажется, что такие меры — не „настоящее лечение“, они крайне важны для профилактики осложнений», — резюмировала Нелюбина.

