Врач объяснила, как выявить аутизм у младенца

Выявить признаки аутизма у ребенка можно уже на первых месяцах жизни. На первом году отклонение выражается в сниженной реакции на собственное имя, сообщила РИАМО детский врач-психиатр Екатерина Молева.

«С 2,5 месяцев он не обращает внимание и не оживляется при виде родителей, ребенок пассивен. Также на первом году жизни у него не появляются слоги: „ма-ма, па-па“. И к году у него нет ни одного обращенного слова. Также ребенок редко смотрит в глаза и на лицо родителя. Или смотрит мимо», — сказала Молева.

Она добавила, что при должном внимании родитель сможет распознать эти признаки самостоятельно. Повзрослев, такие дети в детском саду ведут себя пассивно и отрешенно. С другими малышами они контактируют, только если им от них нужна понравившаяся игрушка. В таком случае между детьми может начаться конфликт.

С другими малышами они могут поиграть во что-то активное, например, в догонялки, но специалист отмечает, что детям интересен сам процесс, а не социальное общение. Кроме того, такие дети могут быть агрессивны и наносить вред себе и окружающим.

7 марта Фонд Андрея Первозванного и Центр «Наш солнечный мир» запустил межрегиональный журналистский проект «Ранняя диагностика аутизма». Он организован в развитие проведенного в декабре 2024 года проекта «Один день вместе», в рамках которого журналисты провели время с семьей с ребенком с РАС, написали репортаж о повседневных радостях и сложностях, с которыми семья сталкивается, и опубликовали 21 материал в СМИ 19 регионов России. Статьи журналистов были собраны на странице сайта, чтобы показать судьбу детей с РАС в разных уголках нашей страны.