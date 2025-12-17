Врач объяснила, как правильно ухаживать за зубами после профессиональной чистки

После профессиональной чистки зубов многие ожидают продолжительного ощущения свежести дыхания и гладкости эмали, однако результат процедуры напрямую зависит от того, насколько внимательно человек соблюдает рекомендации по уходу в последующие дни. О том, что важно делать после чистки и каких ошибок избегать, сообщила РИАМО стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Замира Кочиева.

В первую очередь важно следить за гигиеной полости рта. Чистите зубы минимум 2 раза в день мягкой щеткой и используйте зубную пасту с фтором — это помогает укрепить эмаль и предотвращает развитие кариеса.

Также, по словам врача, необходимо использовать зубные нити и межзубные щетки, поскольку они позволяют удалять остатки пищи и налет из межзубных промежутков, куда обычная щетка не всегда может добраться. При этом стоматолог рекомендовала избегать жестких щеток и агрессивных средств: слишком твердая щетина или отбеливающие пасты способны повредить мягкие ткани и эмаль, особенно в первые дни после профессиональной чистки.

Кроме того, как указала стоматолог, можно использовать ополаскиватели с фтором — такие средства укрепляют эмаль и снижают чувствительность. Однако применять их постоянно не стоит, поскольку чрезмерное использование может снизить иммунитет слизистой полости рта.

«Дополнительно следует учитывать и ограничения в питании. Сразу после процедуры рекомендуется воздержаться от ярко окрашивающих продуктов — таких как кофе, крепкий чай, свекла, красное вино, ягоды и шоколад, а также от слишком кислых блюд. Поверхность зубов в этот период более уязвима, и интенсивные красители могут привести к появлению пигментации, тогда как кислоты — спровоцировать повышение чувствительности. Обычно такие ограничения действуют от нескольких часов до суток, в зависимости от метода чистки», — добавила Кочиева.

По словам специалиста, если после процедуры появились чувствительность или дискомфорт, важно сообщить об этом врачу, хотя обычно такие ощущения проходят в течение нескольких дней.

«Помните, что правильный уход после профессиональной чистки позволяет сохранить белизну и здоровье зубов, а также предотвращает развитие кариеса и заболеваний десен», — резюмировала стоматолог.

