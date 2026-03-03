Врач объяснила, как правильно и безопасно слушать музыку

Невролог Демьяновская: слушать музыку в наушниках можно не дольше часа

Слушать музыку безопасно можно только при соблюдении правила «60/60»: не выше 60% громкости и не дольше 60 минут подряд, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Специалисты рекомендуют придерживаться правила „60/60“: слушать музыку не громче 60% от максимальной мощности устройства и не дольше 60 минут подряд, после чего обязательно делать перерыв не менее получаса», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что в шумном месте (в метро, на улице) повышать громкость бесполезно и опасно: если внешний шум перекрывает музыку, выставленную на 60% громкости устройства, это значит, что уровень общего шума уже превысил нормы.

«В таких условиях безопаснее вообще отказаться от прослушивания или использовать накладные модели с активным шумоподавлением, которые позволяют слышать музыку при меньшей громкости», — рассказала врач.

3 марта отмечается Всемирный день слуха. Его проводят ежегодно под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Цель даты — привлечь внимание к проблемам слуха и содействовать обмену передовыми практиками в области здравоохранения.

