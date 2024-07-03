Врач объяснила, как определить опасность укуса насекомого

Тяжесть реакции организма на укус насекомого можно определить по нескольким признакам, таким как сильная боль, отек, повышение температуры, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Аллергия на укусы жалящих насекомых — крайне распространенная проблема. Согласно статистике, с ней сталкивается примерно 8% населения мира, преимущественно взрослые старше 20 лет. Дети тоже не застрахованы от появления аллергии, особенно если такая предрасположенность есть у его родителей.

Обычно покраснение, зуд и небольшая припухлость не представляют серьезной угрозы и проходят самостоятельно. В таких случаях достаточно приложить к месту укуса холодный компресс и принять антигистаминное средство.

«Если же у пострадавшего появляется сильная боль, значительный отек, сыпь, повышение температуры, головная боль, тошнота или рвота, это может указывать на серьезную аллергическую или токсическую реакцию — в этих случаях требуется немедленная медицинская помощь», — сказала врач.

Важно помнить, что вызов скорой помощи не отменяет необходимости давать антигистаминный препарат. Людям, склонным к аллергии, следует всегда иметь при себе кортикостероидный инъекционный препарат, который нужно использовать немедленно после укуса.