Избыток сладостей может способствовать набору веса и инсулинорезистентности, которые нарушают гормональный баланс и осложняют зачатие, сообщает «Вечерняя Москва» .

По данным исследования в журнале Human Reproduction, у женщин, съедавших более 100 граммов сладостей в день, риск синдрома поликистозных яичников был на 30 процентов выше.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева пояснила: высококалорийные десерты и сладкие напитки способствуют набору веса. Жировая ткань меняет гормональный баланс, что может нарушать овуляцию. Избыток сладкого также может привести к инсулинорезистентности.

«Это состояние часто сопутствует синдрому поликистозных яичников (СПКЯ) и считается одним из главных активаторов симптомов болезни. При инсулинорезистентности клетки организма теряют чувствительность к инсулину, из-за чего поджелудочная железа начинает вырабатывать его в избытке. Из-за дисбаланса гормонов овуляция становится нерегулярной. При этом нет подтвержденных данных о том, что именно сладости вызывают поликистоз или бесплодие», — объяснила специалист.

Писарева посоветовала постепенно заменять газировку водой, шоколад — фруктами, а при склонности к набору веса следить за калорийностью рациона. Нерегулярный цикл и другие проблемы стоит обсудить с гинекологом.

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