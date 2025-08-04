Врач объяснила, чем на самом деле можно отравиться из-за арбуза

Опасность при поедании арбуза представляют не только нитраты, но и бактерии, попадающие внутрь при разрезании грязной кожуры, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Нитраты действительно могут накапливаться в мякоти, особенно если плоды выращивали с избытком удобрений. В теле человека нитраты из арбузов преобразуются в нитриты — соединения, нарушающие способность гемоглобина связывать и транспортировать кислород. Этот процесс особенно опасен для маленьких детей и людей с пониженным уровнем гемоглобина (анемией)», — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что для серьезного отравления нужно съесть очень много кусочков арбуза с превышенной нормой химикатов, что случается нечасто.

«Гораздо чаще причиной отравления становятся бактерии — кишечная палочка, сальмонелла или листерии, которые попадают на корку с земли или при транспортировке. При разрезании немытого арбуза можно занести микробы внутрь плода», — предупредила врач.

Демьяновская отметила, что, даже если он идеально спелый и сладкий, грязная кожура может привести к отравлению с неприятными симптомами: рвотой, диареей и повышенной температурой.

«Главное правило — как следует помыть арбуз, прежде чем разрезать его. А при покупке плода в уже нарезанном виде важно убедиться, что он хранился в холодильнике и не лежал на открытом воздухе больше двух часов», — заключила специалист.