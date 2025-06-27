Врач объяснил жителям Хабаровского края, как справиться с жарой

Долгожданное лето для жителей Хабаровского края может превратиться в серьезное испытание: в отдельных районах столбики термометров поднимаются до +33°C при безоблачном небе и влажности порядка 80%. Такая погода не только изнуряет, но и представляет угрозу для здоровья. О том, чем опасны высокая температура и влажность, а также как защитить себя, рассказал Роман Фишкин, врач общей практики и эксперт в области здравоохранения, сообщает КомсаNews .

Как отметил Фишкин, повышенная влажность усиливает воздействие жары, делая ее особенно опасной. Пот не испаряется с кожи, из-за чего тело перестает нормально охлаждаться, и риск перегрева увеличивается.

В таких условиях становится трудно дышать, что особенно критично для людей с заболеваниями сердца и органов дыхания. У астматиков и пациентов с хроническими болезнями легких могут усилиться симптомы, появиться одышка. Кроме того, из-за постоянной влаги на коже повышается вероятность грибковых инфекций и раздражений. Среди других рисков — тепловой удар, обезвоживание, головные боли и быстрая утомляемость.

Чтобы минимизировать негативное влияние жары, важно соблюдать простые правила. Пейте больше воды (лучше комнатной температуры) и откажитесь от кофе и алкоголя, так как они способствуют потере жидкости.

Носите свободную одежду из натуральных материалов, таких как хлопок или лен, и обязательно защищайте голову от солнца. Используйте вентиляторы и кондиционеры, но следите, чтобы поток воздуха не был направлен прямо на вас — это может привести к переохлаждению.

Роман Фишкин также рекомендует принимать прохладный душ и воздерживаться от физической активности с 12:00 до 16:00 — в период наибольшей солнечной активности. Проветривайте помещения утром и вечером, отдавайте предпочтение легкой пище (овощам, фруктам, рыбе) и избегайте жирных и острых блюд.

"Если стало плохо, уйдите в тень или в прохладное помещение. Выпейте воды, умойтесь, положите на лоб и шею мокрое полотенце", - рекомендовал Фишкин.

Роман Фишкин предупреждает: при появлении головокружения, тошноты, слабости или резких перепадов давления необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.