Врач объяснил всплеск заболеваемости краснухой

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что текущие показатели заболеваемости краснухой не свидетельствуют о клиническом росте, тем не менее, необходимо больше работать с населением, чтобы предотвратить рост инфекции, сообщает aif.ru .

«Рост заболеваемости краснухой — неприятный фактор, который говорит о том, что ослаблена работа с населением. Нужно больше разговаривать о важности прививок и ценности грудного молока для защиты ребенка от болезней», — отметил он.

Онищенко добавил, что скачок заболеваемости может быть обусловлен, в частности, современными трендами, когда часть родителей принципиально отказывается от вакцинации как для себя, так и для своих детей.

Стоит напомнить, что ранее появилась информация о росте заболеваемости краснухой в России, которая до этого практически не встречалась в некоторых регионах страны.

Среди наиболее распространенных симптомов краснухи выделяют умеренную лихорадку, увеличение лимфоузлов и кожную сыпь. Распространение инфекции происходит от человека к человеку, в основном, воздушно-капельным путем.