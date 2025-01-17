Врач объяснил, почему можно умереть от алкоголя во время крещенских купаний

Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии, специалист по учебно-методической работе мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра Пироговского университета Алексей Решетун объяснил, что у пьяного человека при погружении в холодную воду может наступить спазм сосудов, вызывающий предынфарктное состояние.

«Такие случаи бывают, скажу сразу, их немного. В моей 20-летней практике они встречались. Причем эти случаи всегда очень нелепые и очень обидные. На дворе праздник, вокруг друзья, родственники, а с человеком происходит ситуация, которой в принципе могло бы и не быть вовсе. В сосудах происходит спазм, и не только в конечностях, но и во внутренних органах — сердце и головном мозге. Эти органы очень чувствительны к недостатку кислорода», — заявил Решетун журналистам на пресс-конференции.

Он уточнил, что из-за спазма к головному мозгу и сердцу человека резко снижается поступление кислорода. Из-за этого при окунании в воду может развиться гипоксия, прединфарктное состояние или полноценный инфаркт. Поэтому принимать спиртные напитки перед купанием в холодной воде настоятельно не рекомендуется.