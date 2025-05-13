Врач объяснил плюсы и минусы дистанционного лечения

Телемедицина становится неотъемлемой частью современной медицины. В условиях удаленности многих населенных пунктов, нехватки специалистов и перегруженности поликлиник, особенно в регионах, дистанционные консультации помогают быстрее и проще получить помощь, сообщает RuNews24.ru .

По словам врача-терапевта и пульмонолога Марата Фаррахова, телемедицина позволяет вести наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, корректировать лечение без очного визита и оперативно консультироваться с коллегами. Это особенно важно для людей с гипертонией, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Часто пациенту нужно всего лишь расшифровать анализы, уточнить дозировку или сообщить об изменениях самочувствия. Все это можно делать дистанционно. Это экономит время, снижает нагрузку на поликлиники и делает помощь доступнее», — отметил Фаррахов.

Телемедицина удобна и в периоды эпидемий — она снижает риск заражения, позволяет врачам работать с большим числом пациентов, а все данные легко сохраняются в электронной истории болезни.

Однако, по словам эксперта, у дистанционной медицины есть ограничения. Врач не может провести осмотр, измерить давление или послушать дыхание. Кроме того, не все пациенты технически подготовлены — особенно пожилые. А в экстренных ситуациях телемедицина бессильна: помощь при инсульте, инфаркте или травме возможна только очно.

Также Фаррахов напомнил, что впервые поставить диагноз онлайн нельзя — это противоречит закону. Поэтому телемедицина должна рассматриваться как дополнение к очной медицине, а не как ее замена.

«Это мощный инструмент, который при правильной интеграции может серьезно повысить доступность и качество медицинской помощи», — резюмировал врач.