Врач объяснил, кто остается работать в скорой помощи

Заведующий подстанцией скорой помощи Сергей Лебедев рассказал, почему одни врачи уходят в первый год, а другие остаются в профессии на всю жизнь, сообщает pravda-nn.ru .

Сергей Лебедев начал карьеру фельдшером в 2006 году, позже стал анестезиологом-реаниматологом. В 2020 году, в разгар пандемии, он возглавил родную подстанцию скорой помощи. Руководить пришлось с нуля, параллельно участвуя в транспортировке тяжелых пациентов на ИВЛ.

«Был случай, когда мы по пробкам везли пациента на ИВЛ и за 2,5 часа в пробке у нас просто начал заканчиваться кислород. Никто из нас не пытался выбегать на улицу и заниматься разведением пробок. Мы на последних глотках кислорода поддерживали пациента до приезда в стационар», — рассказал врач.

По его словам, ключевой навык врача скорой — быстрая оценка ситуации и медицинская сортировка. Экстренные вызовы, на которые бригада должна прибыть за 20 минут, составляют до 50%. Неотложные — без жесткого регламента по времени — часто отвлекают от действительно критических случаев.

Самыми сложными Лебедев назвал пациентов с хронической болью и психоэмоциональными нарушениями. Чтобы не выгореть, медикам помогает «адекватный цинизм» и увлечения вне работы.

«Ты либо уходишь в течение первого года работы, либо любишь и живешь этим. Если скорая появилась в твоей жизни, она останется с тобой на всю жизнь», — подчеркнул он.

