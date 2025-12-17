Врач объяснил, что делать при появлении водянистых мозолей

Вскрывать водянистые мозоли нельзя. Таким образом можно занести инфекцию в рану, рассказал РИАМО заведующий хирургическим отделением клиники «Будь Здоров» на Сретенке, врач травматолог-ортопед Абдула Гаджимурадов.

Специалист объяснил, что водянистая мозоль представляет собой пузырь, заполненный жидкостью. Она может быть прозрачной, желтоватой или даже с примесью крови, если внутри находится экссудат.

«Во избежание инфицирования нельзя самостоятельно вскрывать пузыри. Если произошел разрыв мозоли, помойте этот участок кожи водой с мылом, нанесите тонким слоем антибактериальную мазь и оберните бинтом. Если есть возможность, чаще меняйте повязку», — рассказал Гаджимурадов.

Он напомнил, что мозоли возникают из-за длительного трения или давления, особенно на стопах. Зачастую это может случаться из-за ношения узкой, тесной и некомфортной обуви. Гаджимурадов отмечает, что также мозоли могут говорить о деформации стоп, бурситах, артритах, деформирующем остеоартрозе, плоскостопии.

