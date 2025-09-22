Врач объяснил, чем опасна болезнь Паркинсона и как она проявляется

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, что болезнь Паркинсона развивается из-за нарушений в экстрапирамидной системе мозга, приводит к прогрессирующей потере двигательных функций и требует комплексного лечения, сообщает «Вечерняя Москва» .

Болезнь Паркинсона — тяжелое неврологическое заболевание, связанное с нарушением работы экстрапирамидной системы головного мозга, так называемой «черной субстанции». В этом отделе мозга вырабатывается дофамин, необходимый для передачи сигналов между нейронами. При болезни Паркинсона уровень дофамина снижается, что приводит к нарушению внутриклеточных связей и скоплению белка — телец Леви.

Гайфутдинов пояснил, что заболевание может возникать из-за замедления регенерации нервных клеток, старения организма, снижения выработки дофамина, а также генетических мутаций или перенесенных нейроинфекций: менингита или энцефалита.

Основные симптомы болезни Паркинсона включают спазмы мышц конечностей и туловища, дрожание в теле, челюсти или голове, а также нарушение равновесия. По словам Гайфутдинова, у пациентов часто наблюдается застывшее выражение лица, ухудшение памяти, недержание мочи и тревожность.

Болезнь Паркинсона неизлечима и постоянно прогрессирует. Лечение направлено на замедление развития симптомов и поддержание качества жизни. Применяются препараты, стимулирующие выработку дофамина, витаминные комплексы и средства для снижения тремора. В некоторых случаях назначается инсулин для ослабления проявлений болезни.

Без лечения через 6–8 лет человек теряет способность к самообслуживанию, а затем могут развиться деменция, нарушения глотания, депрессия и полная утрата подвижности. Продолжительность жизни при болезни Паркинсона зависит от ухода и динамики заболевания — при правильном лечении пациенты могут доживать до глубокой старости.

Гайфутдинов также отметил, что схожие проблемы возникают при болезни Альцгеймера, для которой пока не найдено полного излечения, однако ученые продолжают искать способы замедлить ее развитие и улучшить качество жизни пациентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.