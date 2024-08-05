Применение биоаналогов является общемировым трендом, который активно развивается в последние годы и будет только расти, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Федорова.

Ранее стало известно, что российская фармкомпания «Герофарм» зарегистрировала новый инсулин «Ринглузин», являющийся первым отечественным биоаналогом французского препарата «Апидра». «Ринглузин» будет выпускаться в России по принципу полного цикла.

«Использование таких препаратов за счет сокращения затрат на клинические исследования значительно повышает доступность современной терапии для пациентов», — сказала специалист.

Она подчеркнула, что к проведению клинических исследований биоаналогов и их дальнейшему производству предъявляются очень строгие требования. Это говорит об их полной идентичности оригинальным препаратам как по безопасности, так и по эффективности.

По словам врача, в случае с инсулином с помощью биосинтеза удается создать препарат максимально близкий к оригиналу. При этом следует понимать, что в случае с любым биологическим препаратом невозможно создать 2 абсолютно идентичных серии, поэтому необходимо доказать эффективность и безопасность биоаналога.

«Никаких противопоказаний для перехода на биоаналог нет. Крайне редки случаи появления аллергической реакции на дополнительные компоненты, однако основное действие препарата аналогично оригиналу», — отметила врач.

С учетом того, что распространенность сахарного диабета растет с каждым годом, повышение доступности терапии позволит охватить еще больше нуждающихся в ней пациентов, заключила Федорова.