Врач Никончук назвал три риска самолечения через интернет

Самолечение с опорой на советы из интернета может привести к побочным эффектам, киберхондрии и приему просроченных препаратов. Об этом «Газете.Ru» рассказал терапевт и пульмонолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Илья Никончук, сообщает Газета.ru .

«По опыту могу сказать: каждый второй пациент признается, что до того, как обратиться в клинику, начал лечиться самостоятельно, через интернет. Однако, не имея медицинских знаний и опыта, невозможно грамотно интерпретировать свои симптомы и поставить правильный диагноз. Как следствие, высока вероятность подобрать неподходящие препараты. Кроме того, не обладая специальными знаниями и опытом, невозможно определить нужную дозировку и оценить последствия от взаимодействия различных медикаментов между собой. Это чревато побочным нежелательным действием препаратов и затягиванием болезни», — предостерег эксперт.

Врач также отметил риск развития киберхондрии — тревожного расстройства, вызванного избытком медицинской информации в сети. Увлечение самодиагностикой без обращения к специалисту может привести к осложнениям.

«Сегодня таких препаратов практически нет в свободном доступе. Если пациенты решают самостоятельно начать прием рецептурных лекарств, например, антибиотиков, то, как правило, находят их у себя в аптечке, где они сохранились с прошлой терапии. Что также опасно, ведь препарат может оказаться с истекшим сроком годности», — добавил Никончук.

Специалист рекомендовал консультироваться с врачом перед приемом любых препаратов, включая витамины.

