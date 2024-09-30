Врач Николаева: наркотики приводят к необратимым психическим расстройствам

Борьба с последствиями употребления наркотиков — сложная задача, которая нуждается в комплексном подходе со стороны медицины, науки и общественности. Злоупотребление запрещенными веществами вызывает стойкие и необратимые изменения в различных структурах головного мозга, сообщила РИАМО врач Клиники Маршака Ольга Николаева.

Наркотик — «приводящий в оцепенение» (греч.) — этот термин уже использовался в античные времена. Под воздействием любых психоактивных веществ нарушаются естественные химические процессы в мозговых структурах, гибнут клетки жизненно важных отделов головного мозга.

«Вследствие гибели клеток притормаживаются передачи сигналов в межнейронном пространстве, что приводит к искажению воспринимаемой информации, а также к трудностям ее обработки. Даже после однократного употребления мы можем наблюдать нарушение мышления, памяти, расстройства внимания и снижение скорости реакции», — рассказала Николаева.

Она добавила, что у человека могут развиваться необратимые психические и поведенческие расстройства, что приводит к катастрофическим последствиям для психики и головного мозга. Особенно выражено последствия проявляются у подростков, у которых мозг еще находится в процессе развития, заключила врач.