Врач-невролог Ткачев назвал шахматы и преферанс полезной нагрузкой для пожилых

Врач-невролог Александр Ткачев рассказал, что шахматы, преферанс и другие игры могут давать полезную интеллектуальную нагрузку в зрелом и пожилом возрасте, сообщает RT .

Основатель сети клиник Ткачев пояснил, что игрок запоминает предыдущие ходы, просчитывает варианты, следит за соперником и меняет решения. Покер также требует оценки вероятностей и контроля импульсивных действий, а встречи за столом дают возможность общаться.

По словам врача, в исследованиях любители настольных и карточных игр в среднем лучше сохраняли некоторые когнитивные способности.

«Но здесь важно не перепрыгнуть от „может помогать“ к „предотвращает деменцию“. Большая часть таких данных — наблюдения: возможно, люди с более сохранными способностями охотнее продолжают играть», — отметил Ткачев.

Врач подчеркнул, что развитие игровых навыков не обязательно улучшает повседневную память. Преферанс пока нельзя назначать как лекарство от болезни Альцгеймера. Сложные сериалы тоже дают умственную нагрузку, но игры требуют более активного участия и самостоятельных решений.

Ткачев посоветовал сочетать игры с чтением, освоением нового, общением и движением. Занятия должны быть интересными и требовать посильного усилия. После игры лучше погулять с партнером, чем оставаться сидеть еще пять часов.

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