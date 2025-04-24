Врач-невролог рассказала, как точно диагностировать менингит

Невролог: чем раньше диагностировать менингит, тем больше шансов выжить

Ключевой метод диагностики при подозрении на менингит — анализ спинномозговой жидкости (ликвора). Диагноз ставят на основе жалоб пациента, осмотра и результата лабораторных исследований. Образец получают, сделав специальной иглой прокол в поясничном отделе позвоночника между позвонками. Чем раньше выявить менингит, тем больше шансов у человека выжить, рассказала РИАМО кандидат медицинских наук, невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Образец отправляют на исследования, которые позволяют выявить характерные воспалительные изменения в ликворе, уточнить возбудителя менингита и подтвердить или исключить сам диагноз.

Врач подчеркнула, что пациентам с менингитом требуется неотложная медицинская помощь. В зависимости от вида возбудителя (бактерия, вирус или грибок) менингит лечат антибиотиками, противовирусными или противогрибковыми препаратами. При необходимости врач назначает кортикостероиды для уменьшения воспаления и профилактики тугоухости.

«Чтобы облегчить состояние больного, применяют симптоматическую терапию — назначают противосудорожные, наркозные препараты, жаропонижающие, регидранты и солевые растворы для предотвращения обезвоживания и восстановления электролитного баланса», — рассказала невролог.

В лечении менингита решающую роль играет время: чем раньше будет поставлен диагноз и начнется лечение, тем выше вероятность благоприятного исхода. При первых симптомах заболевания необходимо вызвать скорую помощь.

«Существуют вакцины, которые защищают от некоторых видов бактериального менингита, в частности, вызываемых менингококком, пневмококком и гемофильной палочкой. Они не входят в национальный календарь прививок, но пройти вакцинацию можно самостоятельно или в рамках регионального календаря профилактических прививок», — подчеркнула Демьяновская.

Например, в Москве вакцинация против менингококковой инфекции проводится в возрасте 3–6 лет перед поступлением в детские сады, а также в любом возрасте по эпидемическим показаниям. К ним относятся пребывание в очагах менингококковой инфекции, эпидемия инфекции, предстоящий призыв на военную службу.

24 апреля отмечается Всемирный день борьбы с менингитом. Он учрежден Конфедерацией организаций по борьбе с менингитом в 2009 году. Его цель — повысить осведомленность населения разных стран о данном заболевании, его последствиях и возможностях профилактики.