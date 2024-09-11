Врач Неронов: желание бросить пить должно исходить из основ пагубной привычки

Желание человека бросить пить алкоголь должно исходить из основ и причин, лежащих в истоках этой привычки, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

11 сентября проводится Всероссийский день трезвости. Он создан для борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни.

«Именно путем переосмысления можно изменить свое отношение к алкогольной зависимости. Но и когда это порой невозможно, необходимо вмешательство специалистов — врачей-наркологов», — сказал Неронов.

Он добавил, что лечение пагубной зависимости должно включать не только личное желание человека. Это, в некотором смысле, социальный и даже семейный комплексный подход, куда должна входить поддержка.

«Безусловно, злоупотребление алкоголем в виде частого употребления больших доз, еще и некачественного алкоголя, может сократить жизнь не только на 10, но и на 50 лет. Однако эпизоды умеренного приобщения, а иногда и просто глоток кагора на церковном причастии дают возможность почувствовать жизнь в более приятном вкусе и свете», — отметил врач.