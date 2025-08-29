Врач Неронов: защититься от чикунгуньи в тропиках помогут репелленты и сетки

Перед поездкой в страны риска по лихорадке чикунгунья важно взять репелленты, закрытую одежду и выбирать жилье с москитными сетками, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Перед поездкой стоит проверить эпидобстановку в стране, взять с собой репелленты с DEET или икаридином, правильную одежду — светлую, закрытую. Лучше выбирать жилье с кондиционером и москитными сетками. Во время отдыха важно помнить, что комары активны днем. Нужно использовать репелленты, фумигаторы, сетки, не оставлять рядом с жильем емкости с водой», — сказал Неронов.

Он добавил, что после возвращения при первых симптомах — температура, суставные боли, сыпь — нужно срочно обращаться к врачу и обязательно сообщить, что были в тропиках.

«Чикунгунья перестала быть экзотикой. Это уже глобальная инфекционная угроза. Россия пока остается в зоне потенциального риска, но при изменении климата и росте туризма вопрос — не если, а когда. Главное — знать, как защититься: информированность, контроль комаров, ранняя диагностика и подготовка врачей», — заключил доктор.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о первом официальном случае завозной лихорадки чикунгунья в стране. Ситуация находится на контроле. Заболевший прилетел в Москву из Шри-Ланки после 10-дневного отдыха. На следующий день он почувствовал себя плохо и обратился в медучреждение. Мужчину положили в инфекционное отделение.