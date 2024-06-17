Врач Неронов рассказал, как правильно купаться в неизвестных водоемах

Перед тем, как купаться в неизвестном водоеме – нужно визуально оценить его чистоту. Водоросли и неестественные мутности могут свидетельствовать о загрязнении. Об этом РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

«Для безопасного купания в водоемах с неизвестным качеством воды убедитесь, что вода визуально чистая. Наличие водорослей, тины или неестественной мутности может свидетельствовать о загрязнении водоема», – сказал Неронов.

Он добавил, что важно стараться не заглатывать воду во время купания, особенно если ее качество вызывает сомнения, чтобы предотвратить случайное поступление возможных вредных веществ или микроорганизмов в организм.

«Избегайте попадания воды в открытые раны, порезы или ссадины, чтобы предотвратить возможное загрязнение и развитие инфекции. Также изучите окружение водоема на предмет возможных источников загрязнения, таких как отходы, сточные воды, или места стояния воды, которые могут быть неблагоприятными для здоровья», – рассказал врач.

Неронов посоветовал отдавать предпочтение купанию в местах, оборудованных специально для рекреации, таких как пляжи с официальными спасательными станциями. Эти места обычно проходят регулярные проверки, а обработка воды происходит в контролируемых условиях.

«После купания обязательно принимайте душ с мылом и пресной водой, чтобы удалить возможные загрязнения с поверхности кожи. Избегайте купания в случае ослабленного иммунитета или наличия открытых ран, ссадин или порезов на коже, так как это может повысить риск инфицирования», – предупредил инфекционист.

Специалист также порекомендовал обращать внимание на общую безопасность на воде, например, купаясь в спокойных и безопасных местах, избегать скользких поверхностей и так далее. Если же после купания появились симптомы типа диареи, сыпи, зуда или же почувствовались другие необычные состояния, нужно обязательно обратиться к врачу.