Врач Неронов: при болезни без высокой температуры в море можно купаться

Врач Неронов рассказал, что с насморком без лихорадки можно купаться в море

В случае отсутствия высокой температуры такие симптомы, как обычный насморк без лихорадки, не являются прямым противопоказанием для купания в море, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

«Купание в море при простуде или других заболеваниях может быть безопасным, если соблюдены определенные рекомендации и ограничения. В контексте простуды важно учитывать наличие температуры. В случае отсутствия высокой температуры, такие симптомы, как обычный насморк без лихорадки, не являются прямым противопоказанием для купания в море», – сказал Неронов.

Он добавил, что даже в этом случае следует понимать, что сопряженные с простудой симптомы могут усугубиться после плавания, поэтому необходимо быть осторожным и обратить внимание на общее состояние организма.

«При наличии высокой температуры, купание в море может уже быть опасным. Такие симптомы свидетельствуют о том, что организм активно борется с инфекцией, и плавание в этом состоянии может привести к осложнениям. В этом случае рекомендуется воздержаться от плавания и обратиться к врачу», – рассказал врач.