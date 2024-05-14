Врач Неронов объяснил важность мытья рук

Врач Неронов: если не мыть руки, то можно заболеть дизентерией

«Есть заболевания, которые имеют очень характерный обобщающий синоним — „болезнь грязных рук“. К ним относятся дизентерия, сальмонеллез, вирусные заболевания, например, грипп, ротавирус, коронавирус и прочие. Также гепатит А, гельминтозы и другие. Поэтому обязательно обращайте внимание на чистоту своих рук, и перед тем, как приготовить еду, принять пищу, совершить обработку раны или использовать контактные линзы, обязательно мойте руки», — сказал Неронов.

Он подчеркнул, что гигиена рук — это неотъемлемое условие профилактики различных инфекционных и паразитарных заболеваний, аллергических реакций и возможных токсических воздействий.

«С помощью рук мы выполняем различные манипуляции, порой даже совершенно незначимые для нашего внимания, например, открываем дверь за ручку, касаемся поручня на лестнице или нажимаем кнопки в лифте — все это способствует переносу частиц, содержащих вирусы, бактерии, грибки, токсины, аллергены, на поверхность наших рук», — рассказал инфекционист.

По его словам, незаметно для себя человек может грязными руками почесать глаз, покурить сигарету или угостить ребенка леденцом. Все эти незамысловатые на первый взгляд действия являются потенциально опасными с точки зрения передачи различных заболеваний.