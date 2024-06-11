Врач Неронов напомнил об опасности сильных течений при купании в море

Врач Неронов: при сильном течении нужно попытаться выплыть на берег по диагонали

Сильные течения могут быть опасны для пловцов, они способны унести человека в открытое море, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Сильные течения могут быть опасны для пловцов, они способны унести человека в открытое море. Важно быть внимательным к предупреждающим знакам и инструкциям спасателей», — подчеркнул Неронов.

Он добавил, что, если вы заметили сильное течение, не пытайтесь плыть против него, а лучше попытайтесь выплыть на берег по диагонали от течения.

«Также под водой возле пляжа могут находиться острые предметы или камни, которые могут причинить травмы. Перед входом в воду стоит внимательно изучить дно и оберегать ноги. Желательно носить специальную обувь для плавания», — отметил врач.