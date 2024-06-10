Врач Неронов: если песок попал в глаза, то их нельзя тереть

Если в глаза попали песчаные частички, то их нельзя тереть. Нужно просто держать глаза все время закрытыми, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«На открытых пляжах ветер может поднимать в воздух песок, образуя маленькие смерчи или даже небольшие песчаные бури. Это может быть опасно для глаз. Песчаные частицы, взметаемые в воздух, могут попасть в глаза, вызвать микротравмы слизистой глаза и раздражение. Если такое произошло, нельзя тереть глаз, нужно просто держать его все время закрытым», – сказал Неронов.

Он пояснил, что обычно инородное тело само выходит со слезами. Если же глаз тереть, то инородная частичка часто внедряется в конъюктиву под веком, вызывая давление и боль.

«Если соринка в конъюктиве отчетливо видна, ее следует удалить кончиком марли или чистого носового платка. В противном случае без колебаний идите к врачу, особенно если конъюктива покраснеет, а глаз начнет слезоточить. Ранение роговицы очень опасно. Категорически нельзя трогать глаза грязными руками», – предостерег врач.

Неронов уточнил, что если чешется глаз, бывает достаточно провести по нему тыльной стороной кисти руки, которая обычно бывает чище.