Врач Неронов: арбуз не поможет в снижении веса

«Арбуз — это продукт с низким содержанием калорий, богатый водой и минимальным количеством жиров. В 100 г арбуза содержится около 30 ккал. Углеводы в арбузе, особенно клетчатка, помогают улучшить пищеварение, но высокий гликемический индекс может вызывать чувство голода и способствовать отложению сахара в виде жира», — сказал Неронов.

По его словам, сахар может особенно активно откладываться при недостатке физической активности. Основанная исключительно на арбузе диета не даст ожидаемых результатов.

«Не забывайте, что арбуз не стоит долго хранить. Особенно в открытом жарком месте. Пользуйтесь пищевой пленкой и храните не более суток в холодильнике. После вскрытия часть, находившуюся в контакте, лучше срезать и не употреблять в пищу. Это также относится к арбузам, приобретенным в разрезе», — отметил врач.