Врач-нефролог назвала причины распространения заболеваний почек

Заболевания почек — это глобальная проблема, затрагивающая более 750 млн человек по всему миру, этому есть несколько причин, сообщила РИАМО врач-нефролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина.

«Причины их распространения включают увеличившуюся продолжительность жизни, высокую частоту сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, повреждений почек из-за лекарств, а также ухудшение качества питания и сидячий образ жизни», — объяснила врач.

Она подчеркнула, что почки выполняют множество жизненно важных функций, таких как поддержание водно-солевого баланса, регулирование кислотно-щелочного состояния, контроль артериального давления и выведение токсинов. Нарушение работы почек может привести к серьезным последствиям, включая развитие хронической почечной недостаточности.

По словам специалиста, болезни почек часто протекают бессимптомно, что затрудняет их своевременную диагностику. Симптомы (утомляемость, повышенное давление, боли в пояснице, отеки или изменения в моче) часто игнорируются. Это приводит к прогрессированию заболевания и возникновению серьезных осложнений, включая почечную недостаточность. Около 40% пациентов узнают о проблемах с почками только на стадии хронической почечной недостаточности.

«Хроническая почечная недостаточность может вызвать серьезные осложнения со стороны сердца и нервной системы, что затрудняет лечение и ухудшает прогноз», — отметила нефролог.

Чтобы предотвратить заболевания почек, необходимо поддерживать нормальный вес, контролировать уровень сахара в крови и избегать избыточного потребления соли, сахара и жиров. Регулярные медосмотры, включая анализы мочи и крови, а также ультразвуковое исследование почек помогут выявить заболевания на ранней стадии и избежать серьезных осложнений в будущем, заключила Козина.