Врач назвала вирус, который чаще всего вызывает ОРВИ у детей зимой и весной

Педиатр Нелюбина: сам по себе холод не вызывает ОРВИ у детей зимой и весной

Врач педиатр «СМ-Клиника» для детей Дарья Нелюбина объяснила, почему дети чаще всего болеют ОРВИ именно зимой, как можно сократить частоту заболевания и предотвратить опасные последствия, сообщает Газета.ru .

«Сам по себе холод не может вызвать респираторное заболевание, однако влияет на защитные свойства слизистых оболочек, способствуя тому, что под воздействием низких температур они становятся восприимчивыми», — объяснила Нелюбина.

Так, холод заставляет сужаться слизистые оболочки носа, что приводит к нарушению функционирования клеток. Также в холодное время года люди чаще находятся в закрытых помещениях с сухим воздухом — это упрощает возбудителям жизнь, они легче закрепляются на сухой слизистой, поэтому так важно регулярно увлажнять и проветривать комнаты.

Кроме того, напомнила врач, иммунитет ребенка еще не знаком со многими возбудителями ОРВИ, поэтому каждый раз при встрече с новым вирусом или бактериальной инфекцией, либо их комбинацией, заболевает.

Среди прочих возбудителей медик выделила метапневмовирус — именно он часто вызывает ОРВИ в зимний период и ранней весной, в этом году вспышка болезни произошла в январе в Китае, хотя вирус был обнаружен 20 лет назад.

В зависимости от возбудителя, ОРВИ может протекать в виде насморка (ринит), воспаления слизистой горла (фарингит), миндалин (тонзиллит, ангина), бронхов (бронхит), отека гортани (круп, опасен затруднением дыхания), тканей легких (пневмония), уточнила Нелюбина.

Типичные симптомы ОРВИ — повышение температуры, воспаление и отек слизистых, головные боли, снижение аппетита, слабость.

Педиатр призвала родителей вовремя обращаться к врачу, который назначит адекватное лечение, чтобы не упустить время и избежать осложнений.

А чтобы дети болели реже, она посоветовала вакцинироваться от сезонных инфекций, строго соблюдать правила гигиены, а также следить за их питьевым режимом и сбалансированным питанием.