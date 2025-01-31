Врач назвала вирус, который чаще всего вызывает ОРВИ у детей зимой и весной
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Врач педиатр «СМ-Клиника» для детей Дарья Нелюбина объяснила, почему дети чаще всего болеют ОРВИ именно зимой, как можно сократить частоту заболевания и предотвратить опасные последствия, сообщает Газета.ru.
«Сам по себе холод не может вызвать респираторное заболевание, однако влияет на защитные свойства слизистых оболочек, способствуя тому, что под воздействием низких температур они становятся восприимчивыми», — объяснила Нелюбина.
Так, холод заставляет сужаться слизистые оболочки носа, что приводит к нарушению функционирования клеток. Также в холодное время года люди чаще находятся в закрытых помещениях с сухим воздухом — это упрощает возбудителям жизнь, они легче закрепляются на сухой слизистой, поэтому так важно регулярно увлажнять и проветривать комнаты.
Кроме того, напомнила врач, иммунитет ребенка еще не знаком со многими возбудителями ОРВИ, поэтому каждый раз при встрече с новым вирусом или бактериальной инфекцией, либо их комбинацией, заболевает.
Среди прочих возбудителей медик выделила метапневмовирус — именно он часто вызывает ОРВИ в зимний период и ранней весной, в этом году вспышка болезни произошла в январе в Китае, хотя вирус был обнаружен 20 лет назад.
В зависимости от возбудителя, ОРВИ может протекать в виде насморка (ринит), воспаления слизистой горла (фарингит), миндалин (тонзиллит, ангина), бронхов (бронхит), отека гортани (круп, опасен затруднением дыхания), тканей легких (пневмония), уточнила Нелюбина.
Типичные симптомы ОРВИ — повышение температуры, воспаление и отек слизистых, головные боли, снижение аппетита, слабость.
Педиатр призвала родителей вовремя обращаться к врачу, который назначит адекватное лечение, чтобы не упустить время и избежать осложнений.
А чтобы дети болели реже, она посоветовала вакцинироваться от сезонных инфекций, строго соблюдать правила гигиены, а также следить за их питьевым режимом и сбалансированным питанием.