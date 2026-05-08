Врач назвала симптомы дефицита йода

Сонливость, зябкость и беспричинная прибавка веса могут указывать на нехватку йода в организме. Об этом сообщила терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен, пишет NEWS.ru .

По словам врача, Россия относится к странам с легким и умеренным йодным дефицитом. Йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы — тироксина Т4 и трийодтиронина Т3, которые регулируют обмен веществ и теплопродукцию.

«Россия — страна с легким и умеренным йодным дефицитом. Сам йод — это строительный материал для гормонов щитовидной железы тироксина Т4 и трийодтиронина Т3. Они управляют скоростью обмена веществ и теплопродукцией. Какие существуют ранние признаки дефицита йода? Руки и ноги постоянно холодные, беспричинная прибавка веса при обычном питании, сонливость, заторможенность, туман в голове, сухость кожи, ломкость ногтей и запоры. Поздние симптомы: увеличение щитовидной железы или зоб, отечность лица и век. У детей дефицит может проявляться в задержке умственного и физического развития», — пояснила Тен.

Специалист подчеркнула, что при появлении подобных признаков необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы избежать осложнений.

