Врач назвала самое распространенное онкологическое заболевание у женщин

Врач Жукова: сегодня рак молочной железы для женщин не считается приговором

Рак молочной железы является одним из самых распространенных заболеваний среди женщин, но благодаря достижениям в медицине заболевание можно эффективно лечить, если вовремя выявить, сообщила РИАМО врач-онколог, маммолог, пластический и реконструктивный хирург, руководитель маммологического центра АО «Медицина» Елена Жукова.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, призванный повышать осведомленность населения Земли об онкологических заболеваниях.

«Сегодня заболевание уже не считается приговором, и вероятность полного выздоровления на ранних стадиях значительно возросла. Рак груди продолжает занимать первое место среди онкологических заболеваний у женщин», — сказала Жукова.

Она подчеркнула, что после 50 лет риск развития заболевания существенно увеличивается, и каждая восьмая женщина сталкивается с ним. Однако, несмотря на статистические данные, заболевание не всегда приводит к летальному исходу. Сегодня рак молочной железы можно обнаружить на ранних стадиях.

По словам специалиста, ключом к успешному лечению является своевременное обращение к доктору. Рак молочной железы можно обнаружить на ранних стадиях благодаря цифровой маммографии и ультразвуковой диагностике. Современные медустройства позволяют точно локализовать опухоль, что дает возможность хирургам провести операцию, не повреждая другие органы. Это повышает шансы на успешное лечение.

После подтверждения диагноза «рак молочной железы» специалисты из разных областей медицины, среди которых онколог-хирург, химиотерапевт и радиотерапевт, собираются для обсуждения и выбора стратегии лечения. Врачи учитывают стадию заболевания, особенности опухолевой ткани, степень ее распространения и другие аспекты для разработки плана лечения.

«Хирургическая операция при раке молочной железы показана на всех стадиях и считается золотым стандартом в его лечении», — отметила врач.

Если рак груди обнаружен на ранней стадии, то шансы на успешное лечение очень высоки. Так, при I стадии заболевания вероятность полного выздоровления составляет 90-98%. Это еще раз доказывает, насколько важно регулярно проходить медосмотры и не откладывать визит к врачу при появлении любых тревожных симптомов, заключила Жукова.