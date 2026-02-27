Врач назвала прорывом российского робота-хирурга

Пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Сеченовского университета Анастасия Борисенко заявила, что первый отечественный робот-хирург открывает новые возможности для операций в регионах.

Ранее в России представили первого хирургического робота-ассистента — аналог системы da Vinci.

«Это невероятная гордость, конечно, за нашу страну, совершенно другой уровень операций. В дальнейшем мы сможем с помощью профессоров из любой части нашей страны оперировать, помогать, например, в каких-то регионах пациентам, когда хирург сидит не в стерильной зоне», — отметила Борисенко в эфире радио Sputnik.

Врач указала на потенциальное внедрение искусственного интеллекта для автоматизации рутинных этапов операций в будущем. Это позволит ускорить процессы и сделать их более безопасными, но процесс все равно будут контролировать врачи-хирурги.

