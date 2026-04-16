Зоолог МГУ рассказала об интеллекте и эмпатии кур

Кандидат биологических наук, сотрудник МГУ Ольга Сибирякова заявила, что домашние куры обладают развитым интеллектом, способны к эмпатии и хорошо запоминают людей, сообщает RT .

По словам Сибиряковой, представление о курах как о «глупых» птицах не соответствует действительности. Исследования показывают, что они умеют считать, различать «больше — меньше», отслеживать перемещение предметов и проявлять сочувствие к сородичам. «Это очень сложно устроенные птицы со своей индивидуальностью», — рассказала она.

Куры запоминают других птиц и людей, что необходимо для поддержания строгой иерархии — так называемого «порядка клевания». После ее установления уровень агрессии в группе снижается. Птицы способны формировать особое отношение к человеку и даже привязываться к нему.

Эксперименты подтверждают и наличие эмпатии. «У кур, наблюдавших за этим, ускорялось сердцебиение и наблюдались другие признаки стресса», — пояснила зоолог, описывая реакцию наседок на дискомфорт цыплят.

На птицефабриках чаще применяют клеточное содержание, выгодное с точки зрения продуктивности. Однако тесные условия угнетают птиц. Для снижения стресса используют красный свет и технологии мониторинга состояния, включая анализ издаваемых звуков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.