Врач назвала продукты для укрепления иммунитета осенью

«Апельсины, лимоны и грейпфруты содержат много витамина C, который помогает поддерживать иммунную систему. Чеснок обладает антимикробными свойствами и помогает организму бороться с инфекциями. Имбирь, в свою очередь, имеет противовоспалительные свойства и может помочь при простудах», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что пробиотики в йогурте способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, что важно для иммунитета. Орехи и семена богаты витамином E и полезными жирами, которые поддерживают здоровье клеток.

«Для поддержания иммунитета советую установить регулярный график сна и бодрствования. Это поможет организму восстанавливаться. Пейте достаточно воды. Гидратация важна для поддержания всех функций организма, включая иммунную систему. Не забывайте про регулярное мытье рук с мылом. Это помогает предотвратить распространение вирусов», — отметила специалист.

Бурнацкая посоветовала использовать эфирные масла. Некоторые, такие как масло чайного дерева или лаванды, обладают антисептическими свойствами и могут помочь в профилактике заболеваний.

«Обращайте внимание на свое психоэмоциональное состояние. Позитивное мышление и поддержка близких могут значительно повысить вашу устойчивость к болезням», — резюмировала врач.